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Тухель очень доволен игрой своей команды

Новости футбола Сегодня, 16:15
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Тухель очень доволен игрой своей команды Тухель очень доволен игрой своей команды

После разгромной победы над Бохумом главный тренер мюнхенской Баварии поделился впечатлениями от игры. Немецкий наставник заявил, что остался доволен подходом к игре и настроем своей команды.

«Мы знаем, насколько некомфортной может быть игра против Бохума. Они нанесли наибольшее количество ударов по нашим воротам в последних трех играх.

Мы знали что нам нужно извлекать выгоду из определенных ситуаций, выигрывать верховые мячи и подборы. Мы поставили себе такую задачу и это сработало.

Я очень доволен настроем футболистов и тем, как они подошли к игре. Сегодня был явный шаг вперед. Мы хотели атаковать и играть на высоких скоростях. Это была очень хорошая командная игра», - передает слова Тухеля Bayern&Germany.

Отметим, что Бавария после этой победы набрала 13 очков после 5 матчей в Бундеслиге. В среднем команда забивает более трех голов за игру.

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