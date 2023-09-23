Тухель очень доволен игрой своей команды

После разгромной победы над Бохумом главный тренер мюнхенской Баварии поделился впечатлениями от игры. Немецкий наставник заявил, что остался доволен подходом к игре и настроем своей команды.

«Мы знаем, насколько некомфортной может быть игра против Бохума. Они нанесли наибольшее количество ударов по нашим воротам в последних трех играх.

Мы знали что нам нужно извлекать выгоду из определенных ситуаций, выигрывать верховые мячи и подборы. Мы поставили себе такую задачу и это сработало.

Я очень доволен настроем футболистов и тем, как они подошли к игре. Сегодня был явный шаг вперед. Мы хотели атаковать и играть на высоких скоростях. Это была очень хорошая командная игра», - передает слова Тухеля Bayern&Germany.

Отметим, что Бавария после этой победы набрала 13 очков после 5 матчей в Бундеслиге. В среднем команда забивает более трех голов за игру.