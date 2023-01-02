"Труа" обыграл аутсайдера Лиги 1

В матче 17-го тура чемпионата Франции “Труа” на выезде обыграл “Страсбур” со счетом 3:2.

Победу гостям принесли голы Рено Рипара, Рони Лопеша и Ксавье Шавалерена. У хозяев отличились Хабиб Диалло и Исмаэль Дукуре.

“Труа”, набрав 18 очков, вышел на 13-е место в турнирной таблице Лиги 1. “Страсбур” с 11 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.

“Страсбур” – “Труа” - 2:3 (1:2)

Голы: Рипар, 15 - 0:1, Лопеш, 20 - 0:2, Диалло, 41 - 1:2, Дукуре, 54 - 2:2, Шавалерен, 78 - 2:3

“Страсбур”: Зельс, Дукуре (Пьер-Габриэль, 73), Джику, Ньямси, Перрен, Прцич (Сиссоко, 83), Томассон, Белльгард (Ахолу, 83), Диарра (Гамейро, 67), Ажорк, Диалло.

“Труа”: Лис, Бальде, Палмер-Браун, Сальмье, Конте, Бруус, Шавалерен, Куаме (Угбо, 73), Рипар (Тардье, 73), Рони Лопеш (Дингоме, 79), Одобер (Ларуси, 55).

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