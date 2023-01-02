"ПСЖ" без Месси и Неймара потерпел первое поражение в сезоне

В центральном матче 17-го тура чемпионата Франции “Ланс” неожиданно обыграл лидера первенства “ПСЖ”.

Встреча завершилась со счетом 3:1.

Таким образом, парижане потерпели первое поражение в сезоне.

По итогам 17-ти туров “ПСЖ” остается лидером турнирной таблицы, опережая “Ланс” на четыре балла.

Отметим, что игру пропускали Неймар и Лионель Месси. Первый был удален в прошлом матче, а аргентинец еще не вернулся в расположение команды.