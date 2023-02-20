Троевластие на вершине таблицы: результаты 21-го тура чемпионата Германии

Состоялись три матча 21-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить поражение “Баварии” от менхенгладбахской “Боруссии”, крупную победу дортмундской “Боруссии” над “Гертой”, а также ничью “Униона” с “Шальке”. По итогам тура во главе турнирной таблице сформировалось троевластие.

“Боруссия” М – “Бавария” - 3:2 (1:1)

Голы: Штиндль, 13 - 1:0, Шупо-Мотинг, 35 - 1:1, Хофманн, 55 - 2:1, Тюрам, 84 - 3:1, Тель, 90+3 - 3:2

“Унион” – “Шальке” - 0:0

“Боруссия” Д – “Герта” - 4:1 (2:0)

Голы: Адейеми, 27 - 1:0, Мален, 31 - 2:0, Тузар, 46 - 2:1, Ройс, 76 - 3:1, Брандт, 90 - 4:1

“Байер” – “Майнц” - 2:3 (1:2)

Голы: Каси, 26 - 0:1, Амири, 32 - 1:1, Баррейро, 45 - 1:2, Шик, 58 - 2:2, Ингвартсен, 82 (с пенальти) - 2:3

“Вольфсбург” – “РБ Лейпциг” - 0:3 (0:1)

Голы: Форсберг, 14 - 0:1, Лаймер, 85 - 0:2, Собослаи, 90 - 0:3

“Аугсбург” – “Хоффенхайм” - 1:0 (0:0)

Гол: Йенсен, 88 - 1:0

“Штутгарт” – “Кельн” - 3:0 (1:0)

Голы: Жил Диаш, 9 - 1:0, Соса, 59 - 2:0, Кулибали, 74 - 3:0

“Бохум” – “Фрайбург” - 0:2 (0:1)

Голы: Грегорич, 39 - 0:1, Хелер, 51 - 0:2

“Айнтрахт” – “Вердер” - 2:0 (1:0)

Голы: Фридль, 7 (автогол) - 1:0, Коло-Муани, 52 - 2:0

Положение команд: "Бавария", "Боруссия" Д, "Унион" - 43, "Фрайбург" - 40, "РБ Лейпциг" - 39, "Айнтрахт" - 38, "Вольфсбург" - 30, "Боруссия" М, "Майнц" - 29, "Байер", "Вердер" - 27, "Кельн" - 26, "Аугсбург" - 24, "Штутгарт", "Хоффенхайм", "Бохум" - 19, "Герта" - 17, "Шальке" - 13.

Не пропустите: "Бавария" выбрала главную трансферную цель на лето.