"Бавария" выбрала главную трансферную цель на лето
Новости футбола Сегодня, 15:15
Фото: инстаграм Харри Кейна/Автор неизвестен
Мюнхенская “Бавария” хочет купить нападающего лондонского “Тоттенхэма” и сборной Англии Харри Кейна в летнее трансферное окно, сообщает Bayern & Germany.
По сведениям источника, англичанин является главной трансферной целью немецкого клуба на лето. “Бавария” надеется приобрести форварда по сниженной цене, так как его контракт со “шпорами” истекает летом 2024 года. Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется “Манчестер Юнайтед”.
В нынешнем сезоне 29-летний Кейн провел за “Тоттенхэм” 32 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал три результативные передачи.
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