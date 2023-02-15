Руководство "Ювентуса" поставило задачу перед командой на остаток сезона

Руководство туринского “Ювентуса” потребовало от главного тренера команды Массимилиано Аллегри выиграть Лигу Европы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, боссы итальянского клуба считают победу в данном турнире лучшей возможностью гарантировать попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В 1/16 финала Лиги Европы “Ювентус” сыграет с “Нантом”.

Напомним, что через чемпионат Италии “Юве”, скорее всего, не попадет в Лигу чемпионов. Из-за 15-очкового штрафа за финансовые махинации туринцы опустились в середину таблицы Серии А.

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