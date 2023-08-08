"Тоттенхэм" объявил о переходе защитника за 40 млн евро

Пресс-служба лондонского “Тоттенхэм Хотспур” на официальном сайте объявила о переходе защитника “Вольфсбурга” и молодежной сборной Нидерландов Микки ван де Вена.

Английский клуб заплатил за футболиста 40 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Голландец подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2029 года. За лондонский клуб защитник будет играть под номером 37.

22-летний ван де Вен выступал за “Вольфсбург” с лета 2021 года. Он перешел в немецкий клуб из “Волендама”. Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро. Всего защитник провел за “Вольфсбург” 41 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Ван де Вен с 2021 года играет за молодежную сборную Нидерландов. Всего он провел за голландскую команду 11 матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи, а также получил одну желтую карточку.

Напомним, что “Тоттенхэм” в прошлом сезоне занял восьмое место в чемпионате Англии. Таким образом, лондонский клуб не сумел получить право сыграть в еврокубках в сезоне-2023/2024.