"Тоттенхэм" может переманить главного тренера ПСЖ

“Тоттенхэм" проявляет интерес к главному тренеру “Пари Сен-Жермен” Кристофу Гальтье, сообщает Evening Standard.

По сведениям источника, руководство английского клуба может пригласить французского специалиста в летнее трансферное окно. Гальтье может быть уволен из ПСЖ, так как руководство парижан недовольно вылетом команды из Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что “Тоттенхэм” также интересуются Роберто Де Дзерби ("Брайтон"), Энджи Постекоглу ("Селтик") и Луисом Энрике (безработный).

Напомним, что “Тоттенхэм” остался без главного тренера после отставки Антонио Конте.

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