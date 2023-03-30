"Тоттенхэм" собирается купить защитника "Барселоны"

“Тоттенхэм” хочет викупить трансфер французского защитника “Барселоны” Клемана Ленгле, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, английский клуб готов заплатить за футболиста 14 миллионов евро. Стоит отметить, что ранее каталонцы уже пытались избавиться от игрока, но не смогли найти на него покупателя.

В нынешнем сезоне 27-летний Ленгле выступает за “Тоттенхэм” на правах аренды, провел за клуб 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с “Барселоной” действует до лета 2026 года.

Не пропустите: Защитник "Барселоны" может перейти в "Ньюкасл".