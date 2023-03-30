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Защитник "Барселоны" может перейти в "Ньюкасл"

Новости футбола Сегодня, 05:08
Фото: сайт Барселоны Фото: сайт Барселоны

"Ньюкасл" интересуется защитником "Барселоны" Андреасом Кристенсеном.

По данным источника, трансфер игрока будет зависеть от того, смогут ли “сороки” пробиться в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Сейчас “Ньюкасл” занимает пятое место в АПЛ.

Что касается самого Кристенсена, то его устраивает положение дел в испанском клубе, за который он провел 25 матчей в текущем сезоне, отдав 1 голевую передачу.

Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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