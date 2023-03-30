Защитник "Барселоны" может перейти в "Ньюкасл"
Новости футбола Сегодня, 05:08
Фото: сайт Барселоны
"Ньюкасл" интересуется защитником "Барселоны" Андреасом Кристенсеном.
По данным источника, трансфер игрока будет зависеть от того, смогут ли “сороки” пробиться в Лигу чемпионов по итогам сезона.
Сейчас “Ньюкасл” занимает пятое место в АПЛ.
Что касается самого Кристенсена, то его устраивает положение дел в испанском клубе, за который он провел 25 матчей в текущем сезоне, отдав 1 голевую передачу.
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 13:54 Месси готов на существенный шаг ради перехода в "Барселону"
Новости футбола 28 мар 2023, 16:43 Победы Хорватии и Швейцарии, поражение Испании: результаты отбора Евро-2024 28 марта
Новости футбола 28 мар 2023, 16:40 Испания неожиданно проиграла Шотландии в отборе Евро-2024
Новости футбола 27 мар 2023, 16:50 Феерия Швеции, крупные победы Нидерландов и Венгрии: результаты отбора Евро-2024 27 марта
Новости футбола 27 мар 2023, 16:38 Франция одержала сложную победу в отборе Евро-2024
Новости футбола 26 мар 2023, 16:44 Феерии Португалии и Исландии, победы Англии и Италии: результаты отбора Евро-2024 26 марта
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:25 "Реал" может выйти из борьбы за Беллингема Новости футбола Сегодня, 05:10 "Манчестер Сити" уже присмотрел замену Гвардиоле Новости футбола Сегодня, 05:08 Защитник "Барселоны" может перейти в "Ньюкасл" Новости футбола Сегодня, 04:54 Друг Алвеса связывался с сестрой жертвы изнасилования Новости футбола Сегодня, 04:42 "Бавария" хочет подписать вундеркинда из "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 04:21 "Арсенал" обозначил главную трансферную цель на лето Новости футбола Сегодня, 04:15 Озвучена зарплата Мбаппе в ПСЖ Новости футбола Сегодня, 03:50 "Милан" и Жиру договорились о новом контракте Новости футбола Сегодня, 03:46 Названо топ-4 самых дорогих футболиста в мире Новости футбола Сегодня, 03:28 Бывший тренер “Барселоны” может возглавить "Бока Хуниорс"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Эрзурумспор ББ - Алтай 30 марта 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сакарьяспор - Еюпспор 30 марта 2023 года Футбол 31 мар 2023 Прогноз на матч Мальорка - Осасуна 31 марта 2023 года Футбол 31 мар 2023 Прогноз на матч Марсель - Монпелье 31 марта 2023 года