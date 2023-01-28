"Тоттенхэм" крупно выиграл в Кубке Англии

В матче 1/16 финала Кубка Англии “Тоттенхэм” на выезде разгромил “Престон” со счетом 3:0 и вышел в следующий раунд турнира.

Победу лондонскому клубу принесли дубль Сон Хын Мина и гол Арно Данджумы.

“Престон” – “Тоттенхэм” - 0:3 (0:0)

Голы: Сон Хын Мин, 50 - 0:1, Сон Хын Мин, 69 - 0:2, Данджума, 87 - 0:3

“Престон”: Вудмен, Хьюз, Линдси, Стори, Браун, Брэйди (Альваро Фернандес, 78), Ледсон (Вудберн, 70), Уайтмен, Маккэнн (Джонсон, 78), Эванс, Кэннон.

“Тоттенхэм”: Форстер, Доэрти (Эмерсон, 71), Лангле, Санчес, Танганга, Сессеньон (Данджума, 71), Бентанкур (Скипп, 71), Биссума, Перишич, Кулусевски, Сон Хын Мин (Хиль, 85).

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