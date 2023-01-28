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"Интер" с трудом обыграл худшую команду Серии А

Новости футбола Сегодня, 13:56
Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

В матче 20-го тура чемпионата Италии “Интер” на выезде обыграл “Кремонезе” со счетом 2:1.

Победу миланскому клубу принес Лаутаро Мартинес, который сделал дубль. У хозяев отличился Давид Окереке.

“Интер”, набрав 40 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Серии А. “Кремонезе” с 8 очками остался на последнем, 20-м месте.

“Кремонезе” – “Интер” - 1:2 (1:1)
Голы: Окереке, 11 - 1:0, Мартинес, 21 - 1:1, Мартинес, 65 - 1:2

“Кремонезе”: Карнезекки, Серникола, Кирикеш, Бьянкетти (Буонаюто, 67), Васкес, Валери, Мейте, Кастаньетти (Афена-Гьян, 60), Бенасси, Чиофани (Дессерс, 60), Окереке (Дзанимаккья, 72).

“Интер”: Онана, Думфрис, Дармиан, Ачерби, Бастони, Димарко (Гозенс, 67), Мхитарян, Чалханоглу (Аслани, 66), Гальярдини, Джеко (Лукаку, 77), Мартинес (Корреа, 77).

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эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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