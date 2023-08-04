"Тоттенхэм" близок к покупке талантливого аргентинского нападающего

Нападающий “Росарио Сентраль” и молодежной сборной Аргентины Алехо Велиз близок к переходу в лондонский “Тоттенхэм”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб заплатит за футболиста 15 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. В ближайшее время форвард пройдет медицинское обследование в “Тоттенхэме”. Если все будет в порядке, аргентинец подпишет с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

19-летний Велиз является воспитанником “Росарио Сентраль”. За основной состав аргентинского клуба он играет с 2021 года. Всего он провел за клуб из Росарио 62 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал две результативные передачи.

Велиз с 2023 года играет за молодежную сборную Аргентины U20. Всего он провел за аргентинскую команду девять матчей и забил три гола, а также получил одну желтую карточку.

Напомним, что “Тоттенхэм” в прошлом сезоне финишировал на восьмом месте в чемпионате Англии. Таким образом, лондонский клуб не сумел получить право сыграть в еврокубках в сезоне-2023/2024.