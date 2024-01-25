Только пять сборных выходили в плей-офф КАН без побед в группе

Только пять сборных выходили в плей-офф Кубка африканских наций, не добыв ни одной победы по итогам группового турнира (с момента принятия нынешнего формата в 1996 году).

В ходе КАН-2023 сборным Египта и ДР Конго удалось выйти в 1/8 финала на основе рейтинга команд, занявших третье место, не выиграв ни одного матча в своих группах. Обе сборные набрали по три очка по итогам трех матчей (все ничьи).

Интересно, что сборная ДР Конго уже второй раз выходит в плей-офф КАН без побед в группе (первый раз такое было в 2015 году). Также ранее подобное удавалось Тунису и Бенину (в 2019-м) и Гвинее в 2015-м.

В 1/8 финала Египет и ДР Конго сыграют между собой. Таким образом, одна из этих команд выйдет минимум в четвертьфинал соревнования.

Матчи 1/8 финала континентального первенства пройдут с 27 по 30 января. Действующим чемпионом Африки является сборная Сенегала.