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Только пять сборных выходили в плей-офф КАН без побед в группе

Новости футбола Сегодня, 09:11
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Только пять сборных выходили в плей-офф КАН без побед в группе Только пять сборных выходили в плей-офф КАН без побед в группе

Только пять сборных выходили в плей-офф Кубка африканских наций, не добыв ни одной победы по итогам группового турнира (с момента принятия нынешнего формата в 1996 году).

В ходе КАН-2023 сборным Египта и ДР Конго удалось выйти в 1/8 финала на основе рейтинга команд, занявших третье место, не выиграв ни одного матча в своих группах. Обе сборные набрали по три очка по итогам трех матчей (все ничьи).

Интересно, что сборная ДР Конго уже второй раз выходит в плей-офф КАН без побед в группе (первый раз такое было в 2015 году). Также ранее подобное удавалось Тунису и Бенину (в 2019-м) и Гвинее в 2015-м.

В 1/8 финала Египет и ДР Конго сыграют между собой. Таким образом, одна из этих команд выйдет минимум в четвертьфинал соревнования.

Матчи 1/8 финала континентального первенства пройдут с 27 по 30 января. Действующим чемпионом Африки является сборная Сенегала.

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Египет ДР Конго Кубок африканских наций
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