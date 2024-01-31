Тезка второй ракетки мира станет футболистом Ювентуса

Центральный полузащитник Карлос Алькарас переходит из Саутгемптона в Ювентус на правах аренды, сообщает Фабрицио Романо.

21-летний аргентинский футболист сегодня пройдет медицинский осмотр в Лондоне и подпишет арендное соглашение до конца сезона. У Ювентуса будет право выкупа Алькараса за 40 миллионов евро.

Алькарас перешел в Саутгемптон зимой прошлого года из Расинга. В текущем сезоне Чемпионшипа он сыграл 23 матча, в которых забил 3 мяча и сделал 1 ассист. В минувшем сезоне английской Премьер-лиги на его счету 4 гола и 2 голевые передачи в 18 играх.

Ювентус всю зиму искал усиление в центр полузащиты. Туринский клуб интересовался футболистом Шахтера Георгием Судаковым, а также ветеранами Серии А Джакомо Бонавентурой и Роберто Перейрой.

После 22 туров Серии А Ювентус занимает второе место, а его отставание от Интера составляет 1 очко. При этом у команды Симоне Индзаги есть 1 матч в запасе.