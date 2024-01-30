Ювентус интересуется двумя ветеранами Серии А

Этой зимой Ювентус может подписать одного из двух опытных центральных полузащитников, которые выступают в Серии А.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, туринский клуб интересуется 34-летним хавбеком Фиорентини Джакомо Бонавентурой и 33-летним Роберто Перейрой из Удинезе.

Интересно, что Перейра ранее уже выступал за Ювентус. В сезонах 2014/15 и 2015/16 он сыграл за Ювентус 68 матчей, забил 6 голов и отметился 5 ассистами.

Однако пока что Удинезе и Фиорентина не согласились отпустить своих ключевых футболистов. В последние дни трнасферного окна Ювентус повторит попытки.

Ранее туринцы также хотели купить у Удинезе Лазара Самарджича, но не смогли договориться с клубом.