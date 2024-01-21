Ювентус нацелился на полузащитника из клуба Премьер-лиги

Ювентус заинтересован в подписании полузащитника Тоттенхэма Пьера-Эмиля Хейберга, сообщает Football Italia.

Отмечается, что сам датский опорный хавбек хочет сменить клуб в январе, поскольку он не получал достаточно игровой практики в первой половине сезона.

Главный тренер Шпор Анге Постекоглу не видит 28-летний игрока в стартовом составе команды: он сыграл 919 минут игры в 22 матчах во всех турнирах в текущем сезоне. Всего в пяти матчах Премьер-лиги хавбек выходил в основном составе.

Хейберг выступает за команду из Северного Лондона с 2020 года после перехода из Саутгемптона за 16,60 миллиона евро. В общей сложности футболист сыграл 167 матчей за Шпор и забил 10 голов.

Ранее сообщалось, что Ювентус близок к закрытию сделки по молодому вундеркинду из Черногории.

Старая синьора занимает второе место в таблице Серии А, на два балла отставая от Интера. 21 января Юве сыграет против Лечче.