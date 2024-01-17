Талантливый форвард Хоффенхайма определился со своим будущим. Им интересуется Ливерпуль

Талантливый нападающий Хоффенхайма Максимилиан Байер определился со своим ближайшим будущем.

По информации немецкого журналиста Флориана Плеттенберга, 21-летний форвард решил не менять клубную прописку и остаться в нынешнем клубе как минимум до лета. Нападающий мечтает получить вызов в национальную сборную Германии на Евро-2024, поэтому не будет предпринимать резких изменений в своей карьере на данный момент.

Видеть немца в своих рядах уже в январе хотели многие клубы Бундеслиги и английской Премьер-лиги. В частности, среди претендентов на футболиста называли Ливерпуль.

Летом желающим купить форварда нужно будет заплатить Хоффенхайму минимум 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Байер забил шесть голов и сделал четыре голевые передачи в 18 матчах за Хоффе. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года.