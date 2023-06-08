Талант "Реал" установил рекорд Кубка Либертадорес

Нападающий “Палмейраса” Эндрик, который уже заключил контракт с “Реалом”, установил рекорд Кубка Либертадорес.

Футболист в возрасте 16 лет, 10 месяцев и 8 дней стал самым молодым автором гола в турнире. Форвард забил гол в матче против "Барселоны" из Эквадора (4:2). Прежний рекорд принадлежал Давиду Мартинесу, который забил гол в возрасте 17 лет, 2 месяцев и 28 дней.

В нынешнем сезоне Эндрик провел за “Палмейрас” 24 матча, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что “Реал” заплатил за 16-летнего таланта 35 миллионов евро. Футболист присоединится к королевскому клубу летом 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.