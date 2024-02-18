Такого еще не было. Альмерия установила исторический антирекорд Ла Лиги

Главный аутсайдер Ла Лиги Альмерия сыграла вничью с Гранадой в 25-м туре испанского первенства. Команды разошлись миром со счетом 1:1.

Альмерия продлила свою безвыигрышную серию в чемпионате до 28 матчей, что является антирекордом в истории элитного испанского дивизиона. 10 встреч красно-белые сыграли вничью, в остальных 18 потерпели поражения.

28 - Almería have not won any of their last 28 games in LaLiga (D10 L18), the longest run of consecutive matches without a win in the history of the competition. Historic. pic.twitter.com/GKpNbaVsl8 — OptaJose (@OptaJose) February 18, 2024

Последний раз команда побеждала еще в прошлом сезоне. 20 мая была обыграна Мальорка (3:0).

Альмерия замыкает турнирную таблицу с 8 очками в активе и является главным претендентом на вылет. От спасительной зоны команда отстает на 12 очков.

Красно-белые постараются исправить свое положение в следующем матче против Атлетико Мадрид, который состоится 24 февраля.