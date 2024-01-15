Так выглядит величие. Флорентино Перес побил рекорд Сантьяго Бернабеу

Вчера мадридский Реал разгромил Барселону (4:1) в финальном матче за Суперкубок Испании. Этот трофей стал для клуба уже 33-м во времена президенства Флорентино Переса.

Тем самым Перес стал самым титулованным президентом за всю историю Реала. Он побил рекорд легендарного Сантьяго Бернабеу, с которым мадридский град выиграл 32 трофея.

Все трофеи Флорентино Переса:

Ла Лига – 6

Лига чемпионов – 6

Кубок Испании – 3

Суперкубок Испании – 7

Клубный чемпионат мира – 5

Суперкубок УЕФА – 5

Интерконтинентальный кубок – 1

Впервые Перес стал президентом Реала в 2000 году и занимал эту должность до 2006 года. В 2009 его снова выбрали президентом клуба. Правление 76-летнего испанца продлится как минимум до лета 2025.