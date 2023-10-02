Стали известны участники Африканской Лиги Чемпионов

В понедельник, 2 октября, был определен последний участник Лиги чемпионов КАФ.

"Белуиздад" одержал победу над "Бо Рейнджерс" со счетом 3:1 в матче ответного раунда, обеспечив себе место в групповом этапе Африканской Лиги чемпионов со счетом 6:2 по сумме двух матчей.

16 участников группового этапа:

Уйдад

Эсперанс

Белуиздад

Медеама

Аль Ахли

Пирамиды

Мамелоди Сандоунз

Симба

Петро Атлетико

ТП Мазембе

АСЕК Мимозас

Этуаль Сахель

Нкана

Аль Хилаль Омдурман

Янг африканс

Джуаненг Гэлакси

Следует отметить, что жеребьевка группового этапа состоится в пятницу, 6 октября. Нынешним чемпионом является "Аль Ахли", у которого рекордное количество побед в Лиге чемпионов КАФ (11).