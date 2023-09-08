Стали известны еще три участника Кубка африканских наций-2023

7 сентября определились еще трое участников финальной части Кубка африканский наций-2023.

На первенство поедет Гана, которая вчера обыграла ЦАР со счетом 2:1 и заняла первое место в своей группе. Также от этой группы на первенство пробилась Ангола, которая выстояла нулевую ничью с Мадагаскаром и заняла второе место.

Еще одним участником первенства стала Танзания. Вчера эта сборная сенсационно выстояла против Алжира на выезде и сыграла вничью 0:0. Она заняла второе место в группе.

Кто уже попал Кубок африканских наций 2023?

По состоянию на 8 сентября известны 17 участников из 24. Оставшиеся участники первенства будут известны матчах квалификации в сентябре.

Нигерия

Гвинея-Бисау

Буркина-Фасо

Кабо-Верде

Египет

Гвинея

Алжир

Мали

Замбия

Кот-д'Ивуар

Экваториальная Гвинея

Южная Африка

Марокко

Сенегал

Гана

Ангола

Танзания

Когда и где состоится Кубок африканских наций 2023?

Финальная часть турнира будет проходить в Кот-д'Ивуаре на шести местных стадионах: в Абиджане, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро. Первенство пройдет с 13 января по 11 февраля 2024 года.