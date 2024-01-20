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Стала известно, сколько в Хайдуке будет зарабатывать Перишич

Новости футбола Сегодня, 15:06
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Стала известно, сколько в Хайдуке будет зарабатывать Перишич Фото: isport.ua/ Автор неизвестен

Иван Перишич перешел на правах полугодичной аренды из Тоттенхэма в Хайдук Сплит. Отмечается, что по истечению срока аренды 34-летний хорват станет полноценным игроком клуба.

По сообщениям Index футболист будет получать символическую зарплату в Хайдуке - всего 1 евро в месяц. Однако игрок может получить бонусы, если клуб достигнет группового этапа еврокубка. Кроме того, у игрока есть право покинуть клуб в течение двух следующих трансферных окон, при условии, что заинтересованный клуб заплатит определенную неопределенную сумму.

В настоящее время Перишич восстанавливается после травмы и, вероятно, сможет присоединиться к команде к концу сезона. Ранее контракт с такой же зарплатой Хайдук подписал с Николой Калиничем, бывшим форвардом Милана и Атлетико, который также ранее выступал за этот клуб.

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