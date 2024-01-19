Официально. Полузащитник Тоттенхэма вернулся на Родину

Тоттенхэм на своем официальном сайте огласил об аренде до конца сезона полузащитника Ивана Перишича. Хорват продолжит карьеру у себя на Родине, а именно в Хайдуке.

Напомним, что летом у Перишича истекает контракт со «шпорами» и нынче не ясно, будет ли продлено соглашение.

В Тоттенхэм полузащитник пришел летом 2022 года как свободный агент из миланского Интера. В начале этого сезона он получал игровое время от Анже Постекоглу, но в середине сентября получил травму крестоподобных связок колена, которую он до сих пор не залечил.

В общем в стане «шпор» он провел 50 матчей, в которых забил один гол и отдал 14 ассистов.

Ранее в Хайдук вернулся экс-форвард Милана и Днепра Никола Калинич, который в Сплите будет получать зарплату в один евро в месяц.