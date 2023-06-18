Стал известен последний участник Ла Лиги в новом сезоне
Новости футбола Сегодня, 04:53
Фото: открытые источники
В ответном матче финала плей-офф испанской Сегунды за право сыграть в Ла Лиге в новом сезоне победу одержал “Алавес”.
Команда в сложном матче вырвала победу над “Леванте”, забив единственный гол с пенальти в концовке дополнительного времени.
Напомним, что в Сегунду по итогам сезона спустились "Вальядолид", "Эспаньол" и "Эльче".
В свою очередь в Ла Лигу поднялись “Алавес”, “Лас-Пальмас” и “Гранада”,
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