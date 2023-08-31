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Спортинг объявил о перехода талантливого испанца, которым интересовалась Барселона

Новости футбола Сегодня, 01:40
Спортинг объявил о перехода талантливого испанца, которым интересовалась Барселона Фото: сайт Спортинга/Автор неизвестен

Пресс-служба лиссабонского “Спортинга” на официальном сайте объявила о переходе защитника “Вальядолида” и юношеской сборной Испании Ивана Фреснеды.

Португальский клуб заплатил за футболиста девять миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на три миллиона евро за счет бонусов. Также “Вальядолид” получит 10% от суммы следующего трансфера Фреснеды. Испанец подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года. Сумма отступных в контракте Фреснеды составит 80 миллионов евро. Ранее сообщалось, что игроком интересовалась “Барселона".

18-летний Фреснеда является воспитанником академии “Вальядолида”. Он выступал за основной состав клуба с лета 2022 года. Всего он провел за клуб 26 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Фреснеда с 2022 года играет за юношескую сборную Испании возрастом до 19 лет. Всего он провел за испанскую команду 13 матчей, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу, а также получил одну желтую карточку.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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