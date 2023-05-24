Спаллетти сообщил игрокам "Наполи" о своем решении покинуть клуб

Наставник “Наполи” Лучано Спаллетти уже точно покинет команду по окончании сезона.

Свое решение еще две недели назад он озвучил президенту клуба Аурелио Де Лаурентису.

Перед игрой с “Интером” в 36-м туре Серии А (3:1) он также сказал о своем уходе и футболистам команды.

Ранее в СМИ писали, что между Спаллетти и владельцем клуба возникли недопонимания.

Напомним, что в этом сезоне неаполитанцы стали чемпионами Италии впервые за 33 года.