Смотри полное ВИДЕО. Usher’s Apple Music Super Bowl Halftime Show
Новости НФЛ Сегодня, 03:35
Фото: twitter.com/NFL / Автор неизвестен
В ночь с воскресенья на понедельник по среднеевропейскому времени в Парадайс состоялся Супербоул - главный матч года в американском футболе, который определил лучшую команду НФЛ. В овертайме победу одержал Канзас-Сити Чифс, обыграв Сан-Франциско 49ерс 25:22.
По традиции, в перерыве поединка прямо на арене состоялось специальное музыкальное шоу с участием звезд музыки.
Главным действующим лицом на этот раз стал Ашер. Вот как выглядит плейлист шоу.
- Caught Up
- U Don’t Have to Call
- Superstar
- Love in This Club
- If I Ain’t Got You by Alicia Keys
- My Boo featuring Alicia Keys
- Confessions Part II
- Nice & Slow
- Burn
- U Got It Bad
- OMG featuring will.i.am
- Turn Down for What by DJ Snake and Lil Jon
- Yeah! featuring Lil Jon and Ludacris
Видео в плеере Х (бывший Твиттер)
Видео в плеере Youtube (пожалуйста, перейдите на сайт Youtube для просмотра)
Перед началом матча выступил Post Malone, который исполнил America The Beautiful.
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