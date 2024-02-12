Смотри полное ВИДЕО. Usher’s Apple Music Super Bowl Halftime Show

В ночь с воскресенья на понедельник по среднеевропейскому времени в Парадайс состоялся Супербоул - главный матч года в американском футболе, который определил лучшую команду НФЛ. В овертайме победу одержал Канзас-Сити Чифс, обыграв Сан-Франциско 49ерс 25:22.

По традиции, в перерыве поединка прямо на арене состоялось специальное музыкальное шоу с участием звезд музыки.

Главным действующим лицом на этот раз стал Ашер. Вот как выглядит плейлист шоу.

Caught Up

U Don’t Have to Call

Superstar

Love in This Club

If I Ain’t Got You by Alicia Keys

My Boo featuring Alicia Keys

Confessions Part II

Nice & Slow

Burn

U Got It Bad

OMG featuring will.i.am

Turn Down for What by DJ Snake and Lil Jon

Yeah! featuring Lil Jon and Ludacris

Видео в плеере Х (бывший Твиттер)

Видео в плеере Youtube (пожалуйста, перейдите на сайт Youtube для просмотра)

Перед началом матча выступил Post Malone, который исполнил America The Beautiful.