Словения стартовала с победы в отборе Евро-2024
Новости футбола Сегодня, 13:15
Фото: инстаграм сборной Словении/Автор неизвестен
В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 сборная Словении на выезде обыграла сборную Казахстана со счетом 2:1.
Победу гостям принесли голы Давида Брекало и Жана Випотника. У хозяев отличился Максим Самородов.
Казахстан – Словения - 1:2 (1:0)
Голы: Самородов, 23 - 1:0, Брекало, 47 - 1:1, Випотник, 78 - 1:2
Казахстан: Шацкий, Габышев (Каиров, 68), Малый, Быстров (Ерланов, 79), Марочкин, Вороговский, Оразов, Самородов (Исламхан, 63), Дарабаев (Бейсебеков, 79), Тагыберген, Аймбетов (Зайнутдинов, 63).
Словения: Облак, Карничник, Блажич (Брекало, 5), Бийол, Балковец (Зайц, 46), Стоянович, Вербич (Ловрич, 70), Горенц-Станкович, Гнезда-Черин, Целар (Випотник, 70), Шешко.
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