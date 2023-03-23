Словения стартовала с победы в отборе Евро-2024

В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 сборная Словении на выезде обыграла сборную Казахстана со счетом 2:1.

Победу гостям принесли голы Давида Брекало и Жана Випотника. У хозяев отличился Максим Самородов.

Казахстан – Словения - 1:2 (1:0)

Голы: Самородов, 23 - 1:0, Брекало, 47 - 1:1, Випотник, 78 - 1:2

Казахстан: Шацкий, Габышев (Каиров, 68), Малый, Быстров (Ерланов, 79), Марочкин, Вороговский, Оразов, Самородов (Исламхан, 63), Дарабаев (Бейсебеков, 79), Тагыберген, Аймбетов (Зайнутдинов, 63).

Словения: Облак, Карничник, Блажич (Брекало, 5), Бийол, Балковец (Зайц, 46), Стоянович, Вербич (Ловрич, 70), Горенц-Станкович, Гнезда-Черин, Целар (Випотник, 70), Шешко.

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