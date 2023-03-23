Роналду думал о завершении карьеры в сборной

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос о том, думал ли он о завершении своей карьеры в команде после ЧМ-2022.

По словам футболиста, он действительно обдумывал такой вариант с семьей.

"Мы обдумывали все возможные варианты и решили, что несмотря на все трудности, нужно продолжать.

Новый тренер дал мне понять, что он рассчитывает на меня. Я всегда стремился играть и давать свой вклад в команду", - сказал он.

Напомним, что Роналду вызвали в сборную на матчи квалификации к Евро-2024 против Лихтенштейна и Люксембурга 23-го и 26-го марта.