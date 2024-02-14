Следующий соперник Реала сменил главного тренера

Клуб Ла Лиги Райо Вальекано вчера официально отправил в отставку главного тренера команды Франсиско Родригеса, а уже сегодня огласил имя его преемника.

Новым главным тренером мадридского клуба стал 36-летний Иньиго Перес, для которого это будет первый опыт самостоятельной тренерской роботы. Ранее Перес был ассистентом Андони Ираолы, который после минувшего сезона покинул Райо Вальекано и стал главным тренером Борнмута.

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Райо Вальекано выиграл только 1 из 14 последних матчей Ла Лиги. После 24 туров команда занимает 14-е место в Ла Лиге с 24 очками в активе, а от зоны вылета ее отделяет шесть очков.

В воскресенье, 18 февраля, Райо Вальекано сыграет против Реала Мадрид.