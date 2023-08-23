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Скандальный нападающий Манчестер Юнайтед Гринвуд может сменить сборную

Новости футбола Сегодня, 15:17
Скандальный нападающий Манчестер Юнайтед Гринвуд может сменить сборную Фото: инстаграм Мэйсона Гринвуда/Автор неизвестен

Нападающий “Манчестер Юнайтед” и сборной Англии Мэйсон Гринвуд может сменить футбольное гражданство, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, федерация футбола Ямайки в ближайшее время может сделать предложение футболисту, возвращение которого в сборную Англии маловероятно. Форвард имеет право сменить сборную, так как за английскую национальную команду он провел всего один матч.

Напомним, ранее руководство “Манчестер Юнайтед” приняло решение не возвращать Гринвуда в основной состав. Причиной стал тот факт, что в январе 2022 года форвард был арестован, так как девушка Гринвуда обвинила его в насилии и угрозах убийством. В последствии форвард помирился с девушкой и у них родился ребенок.

21-летний Гринвуд является воспитанником академии “Манчестер Юнайтед”. Он выступал за основной состав английского клуба с лета 2019 года. Всего он провел за манкунианцев 129 матчей во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 12 результативных передач. В составе “Манчестер Юнайтед” Гринвуд доходил до финала Лиги Европы в сезоне-2020/2021.

Гринвуд в сентябре 2020 года единственный раз был вызван в сборную Англии. Он принял участие в матче Лиги наций УЕФА против сборной Исландии (1:0), сыграв 12 минут.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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