Скандал вокруг форварда МЮ Антони: одна из "жертв" отозвала заявление

Скандал вокруг бразильского футболиста “Манчестер Юнайтед” Антони набирает новых оборотов. Как известно, сразу несколько женщин обвинили футболиста в насилии.

Как пишет источник, на днях одна из трех женщин отозвала свое обвинение.

Это сделала Райсса де Фрейтас, которая ранее заявила, что бразилец напал на нее в мае 2022 года.

Райсса рассказала, что находилась в автомобиле, когда ее напали Антони и Маллу Охана, бывшая жена бразильского игрока Дуду. Это произошло после их выхода из ночного клуба.

В общей сложности 23-летний футболист был обвинен в четырех случаях нападения на свою бывшую девушку Габрэлу Каваллин.

После огласки в полицию явилась и 33-летняя Ингрид Лана, которая рассказала о насильственных действиях игрока в отношении нее с угрозой смерти. Сам Антони не признает свою вину в каких-либо обвинениях. Игрок не был арестован или обвинен.

В данный момент он отстранен от тренировок с основной командой “Манчестер Юнайтед”. При этом он попал в заявку на сезон.