Антони вошел в список игроков, которых заявили на АПЛ

Манчестер Юнайтед объявил 25 игроков, вошедших в заявку на АПЛ, сообщили на сайте клуба.

Бразильский вингер Антони вошел в этот список, несмотря на все обвинения. Список состоит из игроков, родившихся до 1 января 2002 года.

Кроме этого, в список вошли шесть из семи летних новичков клуба: Мэйсон Маунт, Андре Онана, Алтай Баиндыр, Джонни Эванс, Софьян Амрабат и Серхио Регилон. Расмус Гойлунд через возраст не нужно регистрировать.

Напомним, что Манчестер Юнайтед исключил игрока из состава из-за скандала с обвинениями в насилии. Юнайтед дал время бразильцу разобраться в расследовании. Также в клубе заявили, что они осуждают любые проявления насилия и жестокости.

Антони заявил, что договорился с Манчестером Юнайтедом, что не будет в составе на время рассмотрения выдвинутых против него обвинений. Это было взаимное решение, чтобы не отвлекать партнеров по команде.

Он подчеркнул, что невиновен в этом деле и собирается доказать это. Он будет сотрудничать с полицией и надеется как можно скорее вернуться в команду и продолжить выступления за Манчестер Юнайтед.