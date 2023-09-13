EN EN NG NG
Главная Новости Антони вошел в список игроков, которых заявили на АПЛ

Антони вошел в список игроков, которых заявили на АПЛ

Новости футбола Сегодня, 16:43
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Антони вошел в список игроков, которых заявили на АПЛ Антони вошел в список игроков, которых заявили на АПЛ

Манчестер Юнайтед объявил 25 игроков, вошедших в заявку на АПЛ, сообщили на сайте клуба.

Бразильский вингер Антони вошел в этот список, несмотря на все обвинения. Список состоит из игроков, родившихся до 1 января 2002 года.

Кроме этого, в список вошли шесть из семи летних новичков клуба: Мэйсон Маунт, Андре Онана, Алтай Баиндыр, Джонни Эванс, Софьян Амрабат и Серхио Регилон. Расмус Гойлунд через возраст не нужно регистрировать.

Напомним, что Манчестер Юнайтед исключил игрока из состава из-за скандала с обвинениями в насилии. Юнайтед дал время бразильцу разобраться в расследовании. Также в клубе заявили, что они осуждают любые проявления насилия и жестокости.

Антони заявил, что договорился с Манчестером Юнайтедом, что не будет в составе на время рассмотрения выдвинутых против него обвинений. Это было взаимное решение, чтобы не отвлекать партнеров по команде.

Он подчеркнул, что невиновен в этом деле и собирается доказать это. Он будет сотрудничать с полицией и надеется как можно скорее вернуться в команду и продолжить выступления за Манчестер Юнайтед.

Связанные команды и лиги
Манчестер Юнайтед
Популярные новости
Разгром от Аргентины и тяжелая победа Бразилии: результаты матчей отбора ЧМ-2026 Новости футбола Сегодня, 00:19 ВИДЕО. Разгром от Аргентины и тяжелая победа Бразилии: результаты матчей отбора ЧМ-2026
Даже без Месси: сборная Аргентины уничтожила соперника в отборе ЧМ-2026 Новости футбола Вчера, 23:36 ВИДЕО. Даже без Месси: сборная Аргентины уничтожила Боливию в отборе ЧМ-2026
Сборная Германии снова проиграла. Отставка Флика всё ближе Новости футбола 10 сен 2023, 04:25 Сборная Германии снова проиграла. Отставка Флика всё ближе
Феерия Неймара и рекорд от Уругвая: результаты матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке Новости футбола 08 сен 2023, 23:21 Феерия Неймара и рекорд от Уругвая: результаты матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке
Это было очень тяжело: Месси высказался о победном матче Аргентины Новости футбола 08 сен 2023, 05:00 Это было очень тяжело: Месси высказался о победном матче Аргентины
Стали известны еще три участника Кубка африканских наций-2023 Новости футбола 08 сен 2023, 03:03 Стали известны еще три участника Кубка африканских наций-2023
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:43 Антони вошел в список игроков, которых заявили на АПЛ Новости футбола Сегодня, 15:48 Манчестер Юнайтед заявил, что Snapdragon от Qualcomm станет новым спонсором клуба Новости футбола Сегодня, 15:14 Игрока Ноттингем Форест дисквалифицировали за нарушение правил ставок Новости футбола Сегодня, 14:42 УЕФА открыла дисциплинарное производство против Хорватской футбольной ассоциации Новости футбола Сегодня, 13:52 В Барселоне снова финансовые проблемы Новости футбола Сегодня, 13:17 Сборная Польши уволила менеджера Новости футбола Сегодня, 12:35 Ханданович планирует завершить карьеру после этого сезона Новости футбола Сегодня, 11:53 Кансело и Феликс получили вызов от руководства Барселоны Новости футбола Сегодня, 11:18 Манчестер Юнайтед хочет усилить четыре позиции Новости футбола Сегодня, 10:16 Составили рейтинг фаворитов Чемпионата Европы-2024
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Сармьенто - Сентраль Кордова 14 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 14 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Интернасьонал - Сан-Паулу 14 сентября 2023 года Футбол 14 сен 2023 Прогноз на матч Форталеза - Коринтианс 15 сентября 2023 года Футбол 14 сен 2023 Прогноз на матч Сантос - Крузейру 15 сентября 2023 года Футбол 14 сен 2023 Прогноз на матч Коритиба - Баия 15 сентября 2023 года Футбол 14 сен 2023 Прогноз на матч Ред Булл Брагантино - Гремио 15 сентября 2023 года Футбол 15 сен 2023 Прогноз на матч Бавария - Байер 15 сентября 2023 года Футбол 15 сен 2023 Прогноз на матч Райо Вальекано - Алавес 15 сентября 2023 года Футбол 16 сен 2023 Прогноз на матч Вулверхэмптон - Ливерпуль 16 сентября 2023 года