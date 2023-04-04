Сын Анчелотти может начать самостоятельную тренерскую карьеру

Давиде Анчелотти, сын главного тренера “Реала” Карло Анчелотти, может начать самостоятельную тренерскую карьеру, сообщает Marca.

По сведениям источника, итальянский специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера швейцарского “Базеля”. Назначение может состояться по окончании нынешнего сезона.

33-летний Анчелотти-младший в данный момент работает ассистентом отца в “Реале”. Ранее он помогал ему в ПСЖ, “Баварии” и “Наполи”.

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