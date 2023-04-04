В ПСЖ поставили ультиматум главному тренеру

В ПСЖ не исключают досрочного увольнения главного тренера Кристофа Галтье.

Как пишет Get French Football News, специалисту дали два поединка, чтобы исправить ситуацию с результатами команды.

Таким образом, в случае провала в матчах против "Ниццы" и “Ланса”, Галтье могут отправить в отставку еще до окончания сезона.

Напомним, что в прошлом туре Лиги 1 ПСЖ проиграл с “Лиону”.