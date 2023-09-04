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Шмайхель станет игроком Андерлехта

Новости футбола Сегодня, 11:58
Шмайхель станет игроком Андерлехта Фото: https://twitter.com/FabrizioRomano

Датский вратарь Каспер Шмайхель перебирается в Бельгию, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Вратарь подписал контракт с Андерлехтом. Он подписал контракт на правах свободного агента, после того как разорвал договор с футбольной командой Ницца, где провел предыдущий сезон. За сезон 2022-2023 он сыграл 37 матчей в составе французского коллектива.

Наибольшую популярность Шмайхель завоевал в Лестере, где сыграл 11 сезоне. Однако, датчанин является воспитанником футбольного клуба Манчестер Сити и играл за вторую команду, но в состав основной команды не смог пробиться, в течение 2006—2007 приобретал опыт, выступая на условиях аренды за Дарлингтон, Бери и шотландский Фолкерк. В 2007 году вернулся в Сити и за два сезона провел восемь матчей. В состав клуба Лестер Сити присоединился в 2011 году. В Лестере Шмейхель отыграл 11 сезонов, провел 416 матчей. В 2016 году стал чемпионом АПЛ, также получил Кубок Англии и Community Shield. Также на Чемпионате Европы-2020 со сборной Дании дошел до полуфинала и стал бронзовым призером.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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