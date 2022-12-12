Главная Новости Шевченко может возглавить европейскую сборную

Шевченко может возглавить европейскую сборную

Новости футбола Сегодня, 13:30
Фото: инстаграм Андрея Шевченко/Автор неизвестен

Украинец Андрей Шевченко может стать главным тренером сборной Польши, сообщает Przeglad Sportowy.

По сведениям источника, руководство Польского футбольного союза рассматривает кандидатуру украинского специалиста, который может заменить ушедшего в отставку Чеслава Михневича. В Польше решили не продлевать контракт с Михневичем после вылета сборной с чемпионата мира-2022. В 1/8 финала поляки проиграли Франции (1:3).

46-летний Шевченко в настоящее время является безработным. Ранее он тренировал сборную Украины и “Дженоа”.

Не пропустите: В Англии рассмотрят четырех кандидатов на замену Саутгейту.

эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
Популярные новости
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 15:42 Goal: Месси вернул лидерство в борьбе за "Золотой мяч"
Фото: инстаграм Михаила Мудрика/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 12:43 "Арсенал" определил приоритетную цель на январь
Фото: инстаграм Энцо Фернандеса/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 12:15 "Бенфика" назвала "Реалу" цену на Энцо Фернандеса
Фото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 05:50 В Англии рассмотрят четырех кандидатов на замену Саутгейту
ЧМ-2022 Новости футбола 10 дек 2022, 16:05 Определились пары полуфиналистов чемпионата мира-2022
Фото: твиттер сборной Франции/Автор неизвестен Новости футбола 10 дек 2022, 16:01 Франция стала последним полуфиналистом чемпионата мира
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет Промокод на бонус 1xBet На сайт Бет365 Акция для новых клиентов На сайт Париматч На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:55 Главные новости дня: 12 декабря Новости футбола Сегодня, 16:42 В Испании назвали причину увольнения Луиса Энрике из сборной Новости футбола Сегодня, 16:30 Руни поможет британскому супербоксеру в подготовке к бою с Усиком Новости футбола Сегодня, 16:15 В Англии выбрали фаворита на пост главного тренера сборной Новости футбола Сегодня, 15:55 "Манчестер Юнайтед" хочет купить французского таланта Новости футбола Сегодня, 15:42 Goal: Месси вернул лидерство в борьбе за "Золотой мяч" Новости футбола Сегодня, 15:30 Гюндоган не перейдет в "Реал" Новости футбола Сегодня, 15:15 Таланта "Боруссии" Дортмунд едва не выгнали из сборной во время ЧМ-2022 Новости футбола Сегодня, 14:55 Корейский футболист назвал причину своей ссоры с Роналду в матче ЧМ-2022 Новости футбола Сегодня, 14:42 Роналдо оценил шансы Месси и Аргентины выиграть чемпионат мира
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет