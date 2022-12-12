Шевченко может возглавить европейскую сборную

Украинец Андрей Шевченко может стать главным тренером сборной Польши, сообщает Przeglad Sportowy.

По сведениям источника, руководство Польского футбольного союза рассматривает кандидатуру украинского специалиста, который может заменить ушедшего в отставку Чеслава Михневича. В Польше решили не продлевать контракт с Михневичем после вылета сборной с чемпионата мира-2022. В 1/8 финала поляки проиграли Франции (1:3).

46-летний Шевченко в настоящее время является безработным. Ранее он тренировал сборную Украины и “Дженоа”.

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