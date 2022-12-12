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В Англии рассмотрят четырех кандидатов на замену Саутгейту

Новости футбола Сегодня, 05:50
Фото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может покинуть свой пост. Футбольная ассоциация Англии (FA) уже рассматривает четырех кандидатов на его замену, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, сборную Англии могут возглавить: Брендан Роджерс ("Лестер"), Маурисио Почеттино, Томас Тухель (оба - безработные), Стив Холланд (помощник Саутгейта).

Ранее сообщалось, что Саутгейт думает об отставке по собственному желанию после вылета сборной Англии с чемпионата мира. Впрочем, в FA надеются, что специалист передумает и продолжит работу как минимум до Евро-2024.

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эксперт Dailysports Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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