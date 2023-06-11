"Шахтер" выбрал нового главного тренера

Новым главным тренером донецкого “Шахтера” станет тренер луганской “Зари” Патрик ван Леувен, сообщает YouTube-канал “ТаТоТаке”.

По сведениям источника, кандидатуру голландского специалиста одобрил президент “горняков” Ринат Ахметов.

В “Шахтере” ван Леувен заменит нынешнего наставника Игора Йовичевича, который привел клуб к чемпионскому титулу в чемпионате Украины. “Заря” под руководством ван Леувена финишировала на третьем месте.