АНГ АНГ
Главная Новости "Шахтер" упустил победу в гостевом матче чемпионата Украины

"Шахтер" упустил победу в гостевом матче чемпионата Украины

Новости футбола Сегодня, 12:31
"Шахтер" упустил победу в гостевом матче чемпионата Украины Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Украины донецкий “Шахтер” на выезде сыграл вничью с “Вересом” из Ровно со счетом 1:1. Матч состоялся в городе Ровно на стадионе “Авангард”.

В концовке первого тайма счет открыл Николай Матвиенко. Впрочем, через минуту донецкий клуб остался в меньшинстве из-за удаления Артема Бондаренко. В середине второго тайма счет сравнял Евгения Шевченко.

“Шахтер”, набрав четыре очка, вышел на первое место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. “Верес" с одним очком поднялся на девятое место в УПЛ.

“Верес” Ровно – “Шахтер” Донецк – 1:1 (0:1, 1:0)
Голы: Матвиенко, 45+1 - 0:1, Е. Шевченко, 62 – 1:1

Желтые карточки: Кухарук (35), Кучеров (50), Шарай В. (64), Шестаков (69), Вовченко (83) – Гочолеишвили (11), Траоре (48), Фарина (55), Матвиенко (64).

Красная карточка: Бондаренко (45+2).

“Верес”: Паст, Вовченко, Курко, Е. Шевченко (Гагун, 84), Гакман, Кухарук, Близниченко (Шестаков, 57), Дахновский (В. Шарай, 57), Яго (С.Шарай, 84), Кучеров, Марусич (Гайдучик, 71).

“Шахтер”: Ризнык, Матвиенко, Козик, Гочолеишвили (Фарина, 46), Топалов, Бондаренко, Крыськив (Кастилло, 84), Зубков (Очеретько, 46), Кащук (Вьюнник, 58), Сикан, Траоре (Педриньо, 84).

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Шахтер Донецк Veres Rivne Премьер-лига Украина
Популярные новости
Джанлуиджи Буффон объявил о завершении футбольной карьеры Новости футбола Сегодня, 12:48 Джанлуиджи Буффон объявил о завершении футбольной карьеры
"Днепр-1" не сумел попасть в Лигу чемпионов Новости футбола Вчера, 15:34 "Днепр-1" не сумел попасть в Лигу чемпионов
"Реал" готов продать украинца Андрея Лунина: названа цена Новости футбола Вчера, 14:55 "Реал" готов продать украинца Андрея Лунина: названа цена
Садио Мане перешел в клуб Криштиану Роналду Новости футбола Вчера, 14:23 Садио Мане перешел в клуб Криштиану Роналду
"Челси" вступил в борьбу за Килиана Мбаппе Новости футбола 31 июл 2023, 16:47 "Челси" вступил в борьбу за Килиана Мбаппе
ПСЖ ждет от "Реала" оскорбительно низкое предложение по трансферу Килиана Мбаппе Новости футбола 31 июл 2023, 05:30 ПСЖ ждет от "Реала" оскорбительно низкое предложение по трансферу Килиана Мбаппе
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:15 Харри Кейн может перейти в "Баварию" за небольшую сумму Новости футбола Сегодня, 14:00 "Манчестер Сити" договорился о покупке защитника "РБ Лейпциг". Трансфер станет рекордным в истории Новости футбола Сегодня, 13:55 "Фиорентина" близка к трансферу экс-защитника "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 13:42 "Арсенал" может продать в "Бешикташ" форварда, которого купил за 80 млн евро Новости футбола Сегодня, 13:30 "Интер" может купить бразильского вратаря вместо украинца Трубина Новости футбола Сегодня, 13:15 "Манчестер Юнайтед" хочет купить звезду "Баварии" Новости футбола Сегодня, 13:13 Ветеран "Интера" перешел в "Монцу" Новости футбола Сегодня, 12:58 "Челси" объявил о продлении контракта с талантливым защитником Новости футбола Сегодня, 12:48 Джанлуиджи Буффон объявил о завершении футбольной карьеры Новости футбола Сегодня, 12:42 "Бавария" с хоккейным счетом добилась победы над "Ливерпулем"
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Севилья - Бетис 3 августа 2023 года Футбол 03 авг 2023 Прогноз на матч Тобол - Базель 3 августа 2023 года Футбол 03 авг 2023 Прогноз на матч Паневежис - Хапоэль Беер-Шева 3 августа 2023 года Футбол 03 авг 2023 Прогноз на матч Русенборг - Крусейдерс 3 августа 2023 года Футбол 03 авг 2023 Прогноз на матч Русенборг - Крузейдерс 3 августа 2023 года Футбол 03 авг 2023 Прогноз на матч Люцерн - Юргорден 3 августа 2023 года Футбол 03 авг 2023 Прогноз на матч Витория Гимарайш - Целе 3 августа 2023 года Футбол 03 авг 2023 Прогноз на матч Сан-Лоренсо - Сан-Паулу 3 августа 2023 года Футбол 03 авг 2023 Прогноз на матч Фламенго - Олимпия 3 августа 2023 года Футбол 03 авг 2023 Прогноз на матч Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 3 августа 2023 года