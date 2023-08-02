"Шахтер" упустил победу в гостевом матче чемпионата Украины

В матче 2-го тура чемпионата Украины донецкий “Шахтер” на выезде сыграл вничью с “Вересом” из Ровно со счетом 1:1. Матч состоялся в городе Ровно на стадионе “Авангард”.

В концовке первого тайма счет открыл Николай Матвиенко. Впрочем, через минуту донецкий клуб остался в меньшинстве из-за удаления Артема Бондаренко. В середине второго тайма счет сравнял Евгения Шевченко.

“Шахтер”, набрав четыре очка, вышел на первое место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. “Верес" с одним очком поднялся на девятое место в УПЛ.

“Верес” Ровно – “Шахтер” Донецк – 1:1 (0:1, 1:0)

Голы: Матвиенко, 45+1 - 0:1, Е. Шевченко, 62 – 1:1

Желтые карточки: Кухарук (35), Кучеров (50), Шарай В. (64), Шестаков (69), Вовченко (83) – Гочолеишвили (11), Траоре (48), Фарина (55), Матвиенко (64).

Красная карточка: Бондаренко (45+2).

“Верес”: Паст, Вовченко, Курко, Е. Шевченко (Гагун, 84), Гакман, Кухарук, Близниченко (Шестаков, 57), Дахновский (В. Шарай, 57), Яго (С.Шарай, 84), Кучеров, Марусич (Гайдучик, 71).

“Шахтер”: Ризнык, Матвиенко, Козик, Гочолеишвили (Фарина, 46), Топалов, Бондаренко, Крыськив (Кастилло, 84), Зубков (Очеретько, 46), Кащук (Вьюнник, 58), Сикан, Траоре (Педриньо, 84).