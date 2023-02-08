"Шахтер" разгромил боснийский клуб
Новости футбола Сегодня, 12:15
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен
Донецкий “Шахтер” в товарищеском матче разгромил боснийский “Сараево” со счетом 4:0.
Победу украинскому клубу принесли дубль Лассины Траоре, голы Тараса Степаненко и Георгия Судакова.
“Шахтер” Украина - “Сараево” Босния - 4:0 (3:0)
Голы: Степаненко, 29 - 1:0, Траоре, 33 - 2:0, Судаков, 37 - 3:0, Траоре, 55 - 4:0
“Шахтер”: Трубин - Михайличенко (Топалов, 65), Матвиенко, Бондарь, Конопля (Козык, 71) - Степаненко, Бондаренко - Судаков (Джурасек, 69), Криськов, Зубков - Траоре (Сикан, 77).
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