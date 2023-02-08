"Шахтер" подписывает голкипера сборной Украины

Голкипер “Ворсклы” и сборной Украины Дмитрий Ризнык станет игроком “Шахтера”.

Как пишет итальянский инсайдер Фабрицио Романо, стороны уже подписали контракт.

Источник заверяет, что “горняки” заплатят полтавскому клубу 3 миллиона евро + бонусы.

В этом сезоне 24-летний страж ворот сыграл 17 матчей, в которых пропустил 24 гола.