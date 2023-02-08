"Шахтер" подписывает голкипера сборной Украины
Новости футбола Сегодня, 04:38
Фото: сайт Ворсклы/Автор неизвестен
Голкипер “Ворсклы” и сборной Украины Дмитрий Ризнык станет игроком “Шахтера”.
Как пишет итальянский инсайдер Фабрицио Романо, стороны уже подписали контракт.
Источник заверяет, что “горняки” заплатят полтавскому клубу 3 миллиона евро + бонусы.
В этом сезоне 24-летний страж ворот сыграл 17 матчей, в которых пропустил 24 гола.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 16:44 "Ювентус" одержал крупную победу в Серии А
Новости футбола Вчера, 16:07 "Фламенго" сенсационно проиграл в полуфинале Клубного чемпионата мира
Новости футбола 06 фев 2023, 12:42 "Манчестер Сити" могут исключить из чемпионата Англии
Новости футбола 06 фев 2023, 09:10 "Челси" сделал невероятное предложение Зидану
Новости футбола 06 фев 2023, 03:00 Позор "Ливерпуля", поражения "Арсенала" и "Манчестер Сити": результаты 22-го тура АПЛ
Новости футбола 05 фев 2023, 16:55 "Барселона" разгромила "Севилью" в Ла Лиге
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:02 В "Челси" обозначили трансферную цель на лето 2023 года Новости футбола Сегодня, 05:54 Защитник "Баварии" работал с оперным певцом: он рассказал зачем Новости футбола Сегодня, 05:40 Цели "Ювентуса" на сезон кардинально изменились после лишения 15 очков Новости футбола Сегодня, 05:19 Французская прокуратура начала расследование в отношении ПСЖ Новости футбола Сегодня, 05:00 "Атлетико" готовит 25 миллионов на трансфер защитника ПСЖ Новости футбола Сегодня, 04:54 Гвардиола может досрочно покинуть "Манчестер Сити" Новости футбола Сегодня, 04:38 "Шахтер" подписывает голкипера сборной Украины Новости футбола Сегодня, 04:19 "Бавария" бесплатно подпишет форварда сборной Франции Новости футбола Сегодня, 04:00 Иско может стать одноклубником Марсело Новости футбола Сегодня, 03:55 ПСЖ может начать строительство нового стадиона
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Лидс 8 февраля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Марсель - ПСЖ 8 февраля 2023 года Футбол 09 фев 2023 Прогноз на матч Эшторил - Боавишта 9 февраля 2023 года Футбол 09 фев 2023 Прогноз на матч Брага - Бенфика 9 февраля 2023 года