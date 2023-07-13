"Шахтер" потерпел позорное поражение в товарищеском матче

Донецкий “Шахтер” в товарищеском матче проиграл клубу АЕК из города Афины.

На 12-й минуте счет открыл Леви Гарсия, но через несколько минут греческий клуб остался в меньшинстве из-за удаления Нордина Амрабата. Впрочем, на 28-й минуте был также удален игрок “Шахтера” Данило Удод. На 40-й минуте Гарсия забил второй гол в ворота украинского клуба, оформив таким образом дубль. В середине второго тайма Гарсия сделал хет-трик и довел разницу в счете до крупной. В конце матча еще два гола забил Зини.

“Шахтер” Донецк, Украина – АЕК Афины, Греция - 0:5 (0:2)

Голы: Гарсия, 12 - 0:1, Гарсия - 40 - 0:2, Гарсия, 65 - 0:3, Зин, 83 - 0:4, Зин, 86 - 0:5

Удаления: Амрабат (15), Удод (28).

“Шахтер” (1-й тайм): Твардовский – Корниенко, Матвиенко, Бондарь, Гочолеишвили – Кастильо, Удод – Топалов, Глущенко, Зубков – Келси.

“Шахтер” (2-й тайм): Пузанков – Фарина, Ракицкий, Бондарь (Дрозд, 81), Козик – Топалов, Очеретько, Кастильо (Цуканов, 59), Вьюник – Келси (Янович, 71), Сикан.

АЕК Афины (стартовый состав): Атанасиадис – Хаджисафи, Мукуди, Вида, Рота – Шимански – Элиассон, Амрабат – Джонссон – Цубер, Гарсия.