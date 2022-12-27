"Шахтер" может купить талантливого хорвата

Донецкий “Шахтер” проявляет интерес к защитнику “Истры 1961” и молодежной сборной Хорватии Мауро Перковичу, сообщает Sport Italia.

По сведениям источника, украинский клуб является фаворитом в борьбе за игрока. Хорватом также интересуются “Верона”, “Торино”, “Салернитана”, “Болонья” и “Удинезе”.

19-летний Перкович в нынешнем сезоне провел за “Истру 1961” 14 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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