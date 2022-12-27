"Севилья" интересуется игроком киевского "Динамо"

Испанская “Севилья” может усилить состав 23-летним вингером киевского “Динамо” Витиньо. Отметим, что сейчас бразилец играет в аренде в бразильском “Атлетико Паранаэнсе”.

Как пишет источник, во время зимнего трансферного окна андалусский клуб хочет арендовать бразильца.

Соглашение Витиньо с бразильским клубом истекает 31 декабря, а его контракт с украинской командой рассчитан до лета 2026 года.

Отметим, что по итогам 14 туров “Севилья” идет в зоне вылета в турнирной таблице чемпионата Испании.