Шахтер купил бразильца и объявил о его трансфере с помощью сцены из "Один дома"

Шахтер Донецк официально объявил о переходе бразильского флавнгового полузащитника Кевина из Палмейраса. По информации Фабрицио Романо, украинский клуб заплатил за него 15 миллионов евро.

В посте, которым Шахтер объявил о его трансфере, клуб использовал легендарную сцену из фильма “Один дома”, в которой Миссис Маккаллистер осознала, что забыла Кевина дома.

Этот трансфер стал самым дорогим для украинского футбола с момента начала войны 24 февраля 2022 года.

За главную команду Палмейраса Кевин сыграл только 11 матчей и забил 1 гол. Однако он был одним из ключевых футболистов молодежной сборной Бразилии, за которую сыграл 5 матчей и забил 2 мяча.

Шахтер занимает четвертое место в чемпионате Украины, отставая от лидера три очка. Однако команда из Донецка имеет в запасе 2 игры. В 1/16 финала Лиги Европы чемпионы Украины сыграют против Марселя.