"Шахтер" договорился о переходе бразильского таланта

Донецкий “Шахтер” близок к покупке правого вингера “Сан-Паулу” Невертона, сообщает Globoesporte.

По сведениям источника, украинский и бразильский клубы договорились о переходе игрока в летнее трансферное окно. Сумма трансфера не разглашается. Бразилец уже покинул расположение своего клуба и отправился на медицинское обследование. Если все будет в порядке, игрок подпишет с клубом из Донецка контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

18-летний Невертон является воспитанником “Сан-Паулу”. Он провел за молодежный состав бразильского клуба 11 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. За основную команду “Сан-Паулу” он не играл. Наибольших успехов вингер добился в составе команды U-17, он принял участие в 28 матчах и забил 18 голов. Контракт игрока с клубом действует до 31 августа 2024 года.

Напомним, что в прошлом сезоне “Шахтер” стал победителем чемпионата Украины. Таким образом, донецкий клуб завоевал право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.