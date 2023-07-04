"Шахтер" договаривается о трансфере африканского футболиста

Донецкий “Шахтер” проявляет заинтересованность в полузащитнике израильского “Маккаби” из Тель-Авива Парфе Гиагоне.

Вингер сборной Кот-д'Ивуара может перебраться в украинский чемпионат всего за 3 миллиона евро.

Как пишет источник, трансфер может состояться уже в ближайшее время. Израильский клуб уже начал поиск замены для Гиагона, который на футбольном поле может играть нападающими и на левом фланге полузащиты.

В прошлом сезоне 22-летний Гиагон сыграл за “Маккаби” 37 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет четыре гола и отдав две результативные передачи.

Напомним, что в данный момент “Шахтер” находится в Нидерландах, где проходит первый тренировочный сбор команды. Там чемпион Украины планирует провести пять контрольных матчей.

В прошлом сезоне “Шахтер” завоевал право сыграть в Лиге чемпионов, попав в третью корзину жеребьевки группового этапа самого престижного клубного турнира Европы.

На днях украинская команда представила нового главного тренера - Патрика ван Леувена. Контракт с ним был заключен до конца июня 2025 года.