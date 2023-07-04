АНГ РУ
Главная Новости "Шахтер" договаривается о трансфере африканского футболиста

"Шахтер" договаривается о трансфере африканского футболиста

Новости футбола Сегодня, 09:00
Фото: твиттер Маккаби

Донецкий “Шахтер” проявляет заинтересованность в полузащитнике израильского “Маккаби” из Тель-Авива Парфе Гиагоне.

Вингер сборной Кот-д'Ивуара может перебраться в украинский чемпионат всего за 3 миллиона евро.

Как пишет источник, трансфер может состояться уже в ближайшее время. Израильский клуб уже начал поиск замены для Гиагона, который на футбольном поле может играть нападающими и на левом фланге полузащиты.

В прошлом сезоне 22-летний Гиагон сыграл за “Маккаби” 37 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет четыре гола и отдав две результативные передачи.

Напомним, что в данный момент “Шахтер” находится в Нидерландах, где проходит первый тренировочный сбор команды. Там чемпион Украины планирует провести пять контрольных матчей.

В прошлом сезоне “Шахтер” завоевал право сыграть в Лиге чемпионов, попав в третью корзину жеребьевки группового этапа самого престижного клубного турнира Европы.

На днях украинская команда представила нового главного тренера - Патрика ван Леувена. Контракт с ним был заключен до конца июня 2025 года.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Шахтер Донецк Маккаби Тель-Авив Премьер-лига Украина
Популярные новости
"Ньюкасл" купил полузащитника "Милана" за 70 млн евро Новости футбола Вчера, 14:33 "Ньюкасл" купил полузащитника "Милана" за 70 млн евро
Прогноз на матч Мальта U19 - Италия U19 3 июля 2023 года Новости футбола Вчера, 04:00 Прогноз на матч Мальта U19 - Италия U19 3 июля 2023 года
Сборная Украины вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы Новости футбола 02 июл 2023, 16:53 Сборная Украины вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы
Килиан Мбаппе потребовал огромную сумму от "Реала" Новости футбола 02 июл 2023, 16:42 Килиан Мбаппе потребовал огромную сумму от "Реала"
Неймар стал ближе к возвращению в "Барселону" Новости футбола 02 июл 2023, 15:56 Неймар стал ближе к возвращению в "Барселону"
"Ливерпуль" купил лидера "РБ Лейпциг" за 70 млн евро Новости футбола 02 июл 2023, 11:26 "Ливерпуль" купил лидера "РБ Лейпциг" за 70 млн евро
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:00 "Шахтер" договаривается о трансфере африканского футболиста Новости футбола Сегодня, 06:35 Клуб Роналду купил звездного хорвата Новости футбола Сегодня, 06:00 "Боруссия" подписала воспитанника "Манчестер Сити" Новости футбола Сегодня, 05:34 Пролился свет на будущее Лукаку Новости футбола Сегодня, 05:00 "Рому" могли исключить из еврокубков, но ограничились штрафом Новости футбола Сегодня, 04:34 Шевченко рассказал, что ждет Мудрика в "Челси" Новости футбола Сегодня, 04:00 Президент Ла Лиги высказался о финансовых трудностях "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 03:25 Джеррард зовет в Саудовскую Аравию экс-одноклубника по "Ливерпулю" Новости футбола Сегодня, 03:00 Футболистку сборной Замбии подозревают в том, что она мужчина Новости футбола Вчера, 17:30 Прогноз на матч ЦСКА София - Карабах 4 июля 2023 года
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч РФШ - Елгава 4 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Норвегия - Греция на Евро-U19 4 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Рига - Лиепая 4 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Исландия - Испания на Евро-U19 4 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ланус - Велес Сарсфилд 5 июля 2023 года Футбол 05 июл 2023 Прогноз на матч Годой Крус - Платенсе 5 июля 2023 года Футбол 05 июл 2023 Прогноз на матч Тигре - Банфилд 5 июля 2023 года Футбол 05 июл 2023 Прогноз на матч Сан-Паулу - Палмейрас 6 июля 2023 года Футбол 05 июл 2023 Прогноз на матч Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 6 июля 2023 года Футбол 05 июл 2023 Прогноз на матч Америка Минейро - Коринтианс 6 июля 2023 года